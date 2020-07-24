В МВД рассказали о связи луцкого террориста с его предполагаемым сообщником из Харькова

Контакты Кривоша будет изучать СБУ. Сегодня его арестовали.

В Харькове сотрудники СБУ задержали предполагаемого сообщника луцкого террориста Максима Кривоша, взявшего в заложники людей в автобусе.

Подробности о задержанном рассказал спикер МВД Артем Шевченко в эфире канала "Украина 24".

"Когда была установлена ​​личность, сразу начали отрабатываться оперативным образом все связи. Установили одного человека в Харьковской области, у которого был контакт с ним, несколько даже контактов. Контактом я называю различные способы коммуникации: телефонный, друг другу посылали что-то почтой. Соответственно, надо было оперативно проверить, что это была за личность, в чем природа этих контактов, не имеет ли это отношение к преступлениям", - сказал он.

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По словам Шевченко, у задержанного дома нашли оружие.

"Когда пришли по адресу к этому человеку, нашли у него, не хочу сказать, что арсенал, но оружие и взрывчатку, в том числе ручные гранаты - это запрещенные вещи. Сейчас следствие СБУ будет изучать, был ли этот контакт связан или не был с тем, что совершил этот Кривош", - рассказал он.

Напомним, в Луцке суд избрал меру пресечения Максиму Кривошу, который взял в заложники 13 человек. Подозреваемого будут содержать под стражей 60 суток.

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