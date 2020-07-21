Волна "минирований" в Украине: взрывчатку ищут и в Одессе

Информацию проверяют взрывотехники и кинологи.

Правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда объектов социальной инфраструктуры на территории Одессы.

Читайте такжеСМИ сообщили о минировании аэропорта в Жулянах

Как сообщается на сайте одесской полиции, сообщение о минировании поступило сегодня, в 14.47.

Информацию проверяют взрывотехники и кинологи. На место выехали спасатели, патрульные и следственно-оперативные группы.

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские проверяют информацию о массовом минировании объектов инфраструктуры.

Тем временем, волна минирований пронеслась по Киеву. Утром в столице из-за сообщения о заминировании взрывотехники проверяли киоски возле станции метро «Минская». Правоохранители сообщили, что саперы обнаружили подозрительную коробку, ее обезвредили на месте путем подрыва, остатки изъяты на экспертизу.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в ходе проверки территории вблизи ст. метро «Минская» были изъяты и обезврежены два самодельных взрывных устройства.

Кроме того, позже полиция получила анонимные сообщения о минировании здания Киевского апелляционного суда и торгового центра «Ocean Plaza». Продолжается проверка этих объектов.

Позже полиция получила сообщение о минировании здания Центрального железнодорожного вокзала.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram