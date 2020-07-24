На Полтавщине всю ночь искали мужчину, который угрожал гранатой и захватил авто с полицейским (видео)

Правоохранители всю ночь искали вооруженного 32-летнего мужчину.

В Полтавской области продолжается спецоперация по поиску преступника, который при задержании угрожал взорвать гранату и захватил полицейского.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Правоохранители всю ночь искали вооруженного 32-летнего мужчину. Крупнейшие поиски были сосредоточены вокруг села Великий Байрак в Миргородском районе, потому что за десять километров от него преступник покинул автомобиль и побежал в посадку. Правоохранители прочесывали территорию, работали кинологи. Здесь летали дроны, а потом работали тепловизоры.

Как сообщал УНИАН, 23 июля, в Полтаве Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленнику 32 года.

Полицейские озвучили основные требования мужчины. В частности, он хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон авто и взятие заложника) и убежать.

Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.

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