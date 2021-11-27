Школьники подрались на перемене в коридоре школы.

На Буковине 15-летняя ученица подралась с девятиклассником.

Видео драки опубликовали в соцсети, отмечается в сюжете ТСН.

Говорится, что девушка набросилась на парня с кулаками, он сначала терпел, а потом ответил ей тем же.

"Все это произошло на глазах других детей, которые сняли схватку и выложили в соцсети. Видео мгновенно распространилось, и уже на следующий день за дело взялась полиция", – говорится в сюжете.

Читайте такжеВ Киеве одноклассники избили школьника и сломали ему позвоночникИзвестно, что школьники подрались на перемене в коридоре школы, и за дракой наблюдали с десяток старшеклассников, но никто из них не вступился.

Учительница девятиклассника подозревает, что он стал свидетелем непозволительного поведения ученицы.

Равнее сообщалось, как в Днепре шестиклассники прямо в классе избили сверстника.

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Автор: Катерина Шварц