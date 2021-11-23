Администрация заведения выясняет обстоятельства инцидента.

В одной из школ Днепра вспыхнул скандал с травлей шестиклассника.

Об этом пишет местное издание Наше місто.

Мать мальчика пожаловалась, что ее сына оскорбляют и бьют в школе. После очередного нападения, попавшего на видео, в учебное заведение вызвали полицию.

В разговоре с женщиной нападавшие заявили, что не хотят дружить с ее сыном, потому что ненавидят одноклассника.

Как рассказали представители администрации школы в комментарии журналистам, после жалобы мамы одного из учащихся они провели беседу с участием психолога и классного руководителя с инициаторами травли.

Тогда администрация школы пришла к выводу, что в конфликте виноваты оба ученика. Но после публикации в сети видео созвали комиссию по расследованию случаев травли, пригласили полицию, соцслужбы и службу по делам детей.

Двум учителям вынесли выговор за несоблюдение правил дежурства на этаже во время перерыва.

Тогда же пообещали выяснить, почему на перемене дети находились в классе одни, и обстоятельства возможного буллинга.

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Автор: Виолетта Орлова