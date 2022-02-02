От полученных травм 49-летний местный житель скончался на месте.

Во Львовской области пассажирский поезд сбил мужчину, который шел по рельсам навстречу.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области, 1 февраля в 22:25 в полицию поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции "Золочев" перегона "Золочев-Зборов" в Золочевском районе пассажирский поезд сообщением "Киев-Чоп" наехал на мужчину.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие сотрудники территориального подразделения полиции. Как установили правоохранители, локомотив совершил наезд на 49-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.

В Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА уточнили, что поезд №60 двигался в направлении Киева, а пешеход - во встречном к поезду направлении по железнодорожным путям.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы. Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, ранее в городе Ирпени Киевской области маневровый локомотив протаранил маршрутку.

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