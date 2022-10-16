23-летнего погибшего водителя из автомобиля "Mitsubishi Lancer" спасатели изымали с помощью аварийно-спасательного оборудования.

На Днепропетровщине в результате столкновения автомобилей "Mitsubishi Lancer" и "Volkswagen Golf VII " погибли два водителя, еще три человека пострадали.

Об этом сообщило в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

Отмечается, что сегодня в 15:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье возле села Братское Днепровского района, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

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Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли из автомобиля "Mitsubishi Lancer" тело 23-летнего погибшего водителя. "Также отсоединили клеммы питания от аккумулятора и перекрыли вентиль газового оборудования в автомобиле", - рассказывают спасатели.

В ГСЧС сообщили, что двое пострадавших пассажиров из легковушек госпитализированы в больницу города Днепр, а еще один пострадавший мужчина от госпитализации отказался.

Причины возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Национальной полиции.

ДТП в Украине

Как сообщал УНИАН, в сентябре на Львовщине произошла кровавая авария. В результате ДТП возле города Броды погибли три девушки-миссионерки, а также 7-летний сын женщины, которая управляла автомобилем Volkswagen Caddy.

Еще одна серьезная авария случилась в Одесской области. В масштабном ДТП пострадали 17 человек. По данным полиции, грузовик столкнулся с автобусом, в котором находилось 45 пассажиров.

Кроме этого, вчера, 15 октября, в Одесской области столкнулись два грузовика и маршрутка. В аварии пострадали люди.

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