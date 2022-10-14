На Одесщине столкнулись два грузовика и маршрутка, есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции и Одесской области.
"Будьте максимально внимательными на автодороге сообщением Одесса-Рени, в селе Великий Дальник, где недавно произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и маршрутного такси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что происшествие произошло на светофоре, на перекрестке трассы и улицы Богдана Хмельницкого. Предварительно установлено, что водитель одного грузовика проигнорировал красный свет, не предоставил преимущество в движении маршрутке и допустил столкновение с ней. В результате грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другим грузовиком.
По предварительной информации, пострадало трое пассажиров общественного транспорта. Одному оказали медицинскую помощь на месте, еще двоих "скорая" доставила в больницу.
Сейчас на месте происшествия патрульные регулируют движение транспорта. Проезд пока возможен по одной полосе.
Масштабное ДТП в Одесской области: что известно
На Одесчине из-за столкновения грузовика и пассажирского автобуса пострадали почти 20 человек.
Предварительно установлено, что на перекрестке, вблизи пункта приема зерновых продуктов водитель грузовика выполнял маневр поворота и допустил столкновение с автобусом, в котором находилось 45 пассажиров.
За медицинской помощью обратилось 17 пассажиров автобуса.