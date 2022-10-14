Движение на автодороге Одесса-Рени затруднено.

На Одесщине столкнулись два грузовика и маршрутка, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции и Одесской области.

"Будьте максимально внимательными на автодороге сообщением Одесса-Рени, в селе Великий Дальник, где недавно произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и маршрутного такси", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что происшествие произошло на светофоре, на перекрестке трассы и улицы Богдана Хмельницкого. Предварительно установлено, что водитель одного грузовика проигнорировал красный свет, не предоставил преимущество в движении маршрутке и допустил столкновение с ней. В результате грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другим грузовиком.

По предварительной информации, пострадало трое пассажиров общественного транспорта. Одному оказали медицинскую помощь на месте, еще двоих "скорая" доставила в больницу.

Сейчас на месте происшествия патрульные регулируют движение транспорта. Проезд пока возможен по одной полосе.

Масштабное ДТП в Одесской области: что известно

На Одесчине из-за столкновения грузовика и пассажирского автобуса пострадали почти 20 человек.

Предварительно установлено, что на перекрестке, вблизи пункта приема зерновых продуктов водитель грузовика выполнял маневр поворота и допустил столкновение с автобусом, в котором находилось 45 пассажиров.

За медицинской помощью обратилось 17 пассажиров автобуса.

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