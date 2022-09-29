По данным полиции, грузовик столкнулся с автобусом, в котором находилось 45 пассажиров.

В Одесской области из-за столкновения грузовика и пассажирского автобуса пострадали почти 20 человек.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что ДТП произошло сегодня около 7:30 между селом Визирка и поселком Новые Беляры.

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Предварительно установлено, что на перекрестке вблизи пункта приема зерновых продуктов водитель грузовика выполнял маневр поворота и столкнулся с автобусом, в котором находилось 45 пассажиров.

"Сейчас за медицинской помощью обратилось 17 пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства этого ДТП на автодороге сообщением Одесса-Южное. На месте аварии работает следственно-оперативная группа и экипаж сектора реагирования патрульной полиции. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР предварительно по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Масштабные ДТП сентября

15 сентября во Львовской области произошло ДТП с участием двух авто, в результате которого погибли четверо людей, среди которых 7-летний мальчик. Впоследствии стало известно, что в ДТП погибли три девушки-миссионерки - 29-летняя Наталья Евгейчук, Любовь Боровик и 28-летняя Оксана Рищиковец, а также 7-летний сын женщины, которая управляла автомобилем Volkswagen Caddy.

19 сентября в Одессе автокран протаранил маршрутку и несколько автомобилей, пострадали шесть человек. По предварительным данным, водитель автокрана находился в состоянии алкогольного опьянения.

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