Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов.

В Днепропетровской области погиб 17-летний парень, он коснулся кассетного боеприпаса.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он прикоснулся к кассетному боеприпасу. Тот сдетонировал. Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов", - заявил он.

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Резниченко призвал граждан не приближаться к взрывчатке, которая остается после вражеских обстрелов, не ходить в лесополосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в Киевской области в результате взрыва неизвестного предмета погиб 16-летний юноша.

А 24 июля на окраине Харькова в поле на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 года рождения погиб на месте, а транспортное средство загорелось.

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