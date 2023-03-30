Подозреваемые внесли залог в 402 тысячи гривень и вышли на свободу.

Двое подозреваемых по делу о вечеринках в Киеве, где издевались над девушками, вышли под залог. Об этом в комментарии "Громадському" рассказала пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.

Речь идет о Ярославе Домбровском, которого подозревают в распространении порнографического контента, и Олеге Захарове, которого подозревают в сексуальном насилии. Суд отправил обоих под стражу, но с правом внесения залога в 402 тысячи гривень, что они и сделали.

Несмотря на это, как сообщается, им придется по требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье и суду, сообщать им об изменении своего места жительства или работы, а также не общаться со свидетелями и потерпевшими.

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Скандал с секс-вечеринками в Киеве: что известно

В конце января в соцсетях распространились видео, на которых несколько парней издеваются над девушками. Впоследствии стало известно, что блогеры насиловали девушек в Киеве ради контента и выкладывали видео.

После обнародования скандала правоохранители пришли с обысками к виновникам этих развлечений.

Позже в СМИ появилась информация, что одним из участников секс-вечеринок стал украинский футболист - бывший нападающий тернопольской "Нивы" Магомед Мемешев. Спортсмен обнародовал видеообращение, на котором утверждает, что не причастен к этим развлечениям.

В целом полиция объявила о подозрение трем участникам скандальных вечеринок. Теперь блогерам грозит до 7 лет тюрьмы.

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