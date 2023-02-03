Спортсмен получил повестку от правоохранителей.

2 февраля в СМИ появилась информация, что одним из участников алковечеринок с девушками "в отключке" и издевательствами над ними является украинский футболист - бывший нападающий тернопольской "Нивы" Магомед Мемешев. Об этом сообщает Fanday.net.

По информации СМИ, он сыграл за "Ниву" всего два матча в 2021 году, выйдя на замену, проведя в общей сложности пять минут. В остальных играх он был в запасе или не попадал в заявку.

"Ничего о нем как о человеке сказать не могу. В коллективе он вел себя нормально, ничем не выделялся, но был парнем с характером, потому что восточных кровей", — рассказал Fanday.net директор "Нивы" Андрей Тихий.

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Журналистам удалось вычислить футболиста по распространенном в сети фото, на котором он красовался с повесткой.

Скандал с алковечеринками в Киеве

Накануне в сети появились видео, на котором группа парней спаивает молодых девушек, а затем насилует их в полусознательном состоянии на камеру. После огласки этих историй в сети за дело взялась полиция.

Правоохранители нагрянули с обысками к парням, их имена уже установили, части из них раздали повестки, двум - вручили подозрения. Последним светит до 7 лет за решеткой.

Как выяснилось, скандальные блогеры родом из Ивано-Франковска и недавно переехали в столицу. Они накачивали девушек алкоголем и Ксанаксом, а затем издевались над ними.

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