21-летний блогер был соучастником сексуального насилия в отношении девушек и видеосъемок преступлений, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Полиция объявила о подозрении третьему участнику вечеринок в Киеве, на которых молодые люди издевались над девушками и совершали над ними сексуальное насилие.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. "Третьему фигуранту пьяных вечеринок в столице полиция Киевской области объявила о подозрении. 21-летний блогер был соучастником сексуального насилия и видеофиксации преступных действий", - отметил он.

По словам Небытова, блогеру сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины (сексуальное насилие, совершенное группой лиц, или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Видео дня

"Компания молодых людей доводила девушек до состояния беспомощности, заставляла выполнять непристойные действия сексуального характера, после чего глумилась над жертвами в соцсетях", - напомнил руководитель полиции области.

Разоблачение организаторов пьяных вечеринок в Киеве

В конце января в соцсетях распространились видео, на которых несколько парней издеваются над девушками. Они доводили девушек до состояния беспомощности, вероятно подмешивая наркотические вещества в алкоголь, и снимали на видео насильственные действия сексуального характера.

1 февраля правоохранители провели обыски по местам жительства

фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области. Полиция установила, что организаторами "развлечений" и авторами унизительных видео являются двое товарищей, которые и распространяли их в соцсетях. Во время обысков у злоумышленников изъяли вещи для создания порноконтента, мобильные телефоны и наличные.

Обоим фигурантам было объявлено о подозрениях по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса относительно изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов.

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