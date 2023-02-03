Спортсмен просит распространить его видеообращение, ведь утверждает, что он не причастен к этим развлечениям.

Экс-футболист тернопольской "Нивы" Магомед Мемешев, которого сфотографировали с врученной повесткой на месте обысков у организаторов пьяных вечеринок в Киеве, утверждает, что не причастен к этим преступлениям.

Соответствующее видео он распространил в своем Instagram и заявил, что он пришел в квартиру группы юношей, чтобы помочь им. Мемешев говорит, что он знаком с Андреем Яриной, и тот попросил приехать, потому что в его квартиру кто-то хотел вломиться.

Магомед заявил, что когда он приехал, там уже были оперативники, с которыми он вместе и зашел в квартиру парней, которых обвиняют в издевательствах и изнасилованиях девушек. Уйти сразу спортсмен не мог, потому что попал на камеры оперативников, поэтому находился там до окончания обыска.

Видео дня

А потом Мемешеву выдали повестку для уточнения учетных данных. Он предупредил военкома, что не участник событий. По его словам, ему пообещали не выставлять его фото никуда.

"И вот на следующий день моя фотография среди насильников", – подытожил футболист.

Скандал вокруг "пьяных" вечеринок в Киеве

Накануне в соцсети опубликовали фото и видео с фигурантами алкогольных вечеринок, на которых девушек спаивают и издеваются над ними, пока те находятся в полубессознательном состоянии.

Правоохранители пришли с обысками к виновникам этих развлечений, шестерым ребятам вручили повестки, а двум вручили подозрения. Последним теперь "светит" до 7 лет тюрьмы.

2 февраля в СМИ появилась информация, что одним из участников алковечеринок с девушками в "отключке" и издевательствами нид ними стал украинский футболист - бывший нападающий тернопольской "Нивы" Магомед Мемешев.

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