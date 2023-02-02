Сейчас двух организаторов поместили в изолятор, по месту их проживания провели обыски.

Организаторы пьяных вечеринок в Киеве, которые издевались и унижали девушек, а потом выкладывали видео в соцсети, могут получить до 7 лет тюрьмы. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его данным, вчера по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области провели обыски.

"Правоохранители установили, что организаторами отвратительных развлечений и авторами унизительных видео есть двое товарищей, которые и распространяли порно в Телеграмм-канале и Инстаграм", - рассказал Небитов.

Видео дня

По его данным, двух организаторов поместили в изолятор временного содержания. Обоим объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины относительно изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов. За содеянное злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

"Следователи и прокуроры Киевской области обратятся в суд с ходатайством об избрании последнему меры пресечения в виде содержания под стражей. Дальнейшую же судьбу злоумышленников решит суд", - рассказал Небитов.

Скандал с секс-вечеринками в Киеве: что известно

Группа блогеров устраивала вечеринки в съемной квартире в Киеве и насиловала девушек, когда те были под транквилизаторами. Впоследствии парни выкладывали на своих профилях в Twitch, Instagram и Telegram фото и видео фактов изнасилования. Сам организатор вечеринок в своих соцсетях называл девушек "шл*хами".

После того, как историей поделились инфлюэнсеры Саша Бо, kvittkova, Лачен, певица Джамала и другие, скандальными блогерами заинтересовались правоохранители.

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