Задержанная также поддерживала тесную связь с женой коллаборанта.

Служба безопасности Украины задержала "последовательницу" Херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова, которая распространяла вражескую пропаганду.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что киберспециалисты спецслужбы нейтрализовали канал распространения кремлевской пропаганды, который действовал в Киевской области. "В результате следственно-оперативных действий разоблачена "последовательница" Кирилла Стремоусова, которая пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов относительно войны в Украине. Ею оказалась гражданка РФ, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе Киевщины", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что сначала она систематически участвовала в заказных митингах антивакцинаторов, организованных Стремоусовым в Киеве. Задокументировано, что женщина поддерживала также тесную связь с женой коллаборанта.

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"После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть Интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек. Участники сети систематически распространяли вражеский контент на подконтрольных Телеграм-каналах и других социальных сетях, в том числе запрещенных в Украине", - рассказали в СБУ.

Так, злоумышленница распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из России, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области и в Крыму.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили российские паспорта, запрещенную символику и мобильный телефон, с которого она администрировала пропагандистскую группу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас ей избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Продолжается расследование.

Что известно о Стремоусова

Как известно, Кирилл Стремоусов был коллаборационистом, который активно сотрудничал с российскими захватчиками в Херсоне.

9 ноября стало известно, что он погиб в ДТП. Уже впоследствии оккупационные войска сообщили, что выходят из Херсона.

Стремоусова похоронили 11 ноября во временно оккупированном Крыму. Путин подписал указ о награждении орденом мужества посмертно.

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что коллаборанта могли убить.

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