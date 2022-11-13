Когда Стремоусов начал руководить эвакуацией с правобережья Херсонской области, журналисты решили его подкупить в обмен на возможность освоить бюджет на принудительных переселенцев.

Журналистам ТСН удалось пообщаться с коллаборантом, так называемым "заместителем председателя" оккупационной администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым накануне его смерти. За неделю до аварии с предателем Украины корреспондентка Татьяна Штан успела пообщаться с ним.

Как говорится в сюжете ТСН, когда оккупанты объявили эвакуацию с правого берега Херсонской области, с ним решила связаться журналистка, чтобы проверить, принимает ли он участие в "распиле" средств оккупантов.

По легенде, представительница СМИ - владелица отеля в Анапе, поэтому хочет принять участие в распределении бюджета на беженцев. Для этого звонит Стремоусову и говорит, что хочет разместить людей, которых заставили эвакуироваться с правобережья Херсонщины.

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"Мы бы могли поселить до 100 человек. Как нам принять участие в расселении?" - интересуется во время звонка к коллаборанту Штан.

Когда Стремоусов начал руководить эвакуацией, журналисты решили его подкупить в обмен на возможность освоить бюджет на принудительных переселенцев. Ему корреспондентка даже предложила якобы поселить бесплатно его семью в номере люкс. Но, как выяснилось, уже на тот момент он ничего не решал - бюджет беженцев "пилили" российские чиновники. Он дал журналистке номер, по которому она могла адресовать свое предложение.

Смерть Кирилла Стремоусова: подробности

9 ноября росСМИ сообщили, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Виновником аварии якобы был водитель грузовика.

Информация о смерти коллаборанта появилась на фоне сообщений о том, что российские войска взорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области.

Похоронили предателя Украины в оккупированном Крыму 11 ноября. На его похороны пришло немало коллаборантов, среди них - Сальдо.

Стремоусова обвиняли в связях с организацией кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука "Украинский выбор". 1 марта 2014 года он в Херсоне организовывал пророссийский митинг.

После вторжения РФ в Украину и захвата Херсонской области начал активно сотрудничать с российскими оккупантами.

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