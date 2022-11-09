Награда вручена якобы посмертно.

Российский президент Владимир Путин наградил "орденом Мужества" так называемого "замглавы администрации" частично оккупированной Херсонской области Украины Кирилла Стремоусова.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя Главы Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)", – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Смерть Кирилла Стремоусова

Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что коллаборант, так называемый "замглавы" оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах также подтвердил гибель Стремоусова.

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В то же время первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена и возможна инсценировка.

Российские СМИ заявляли, что коллаборант якобы погиб в аварии под захваченным городом Геническ. Позднее российские СМИ опубликовали видео якобы с места ДТП, где виден дорожный знак, указывающий, что Херсон расположен в 64 километрах от него, а Новая Каховка – в 8.

Украинские СМИ обратили внимание на нестыковку – расстояние от Геническа до Херсона составляет около 200 километров, а до Новой Каховки – порядка 150.

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