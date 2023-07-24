Фигурант в начале 2000-х проходил службу в российской спецслужбе.

Контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне.

В результате удалось задержать резидента российской спецслужбы, который держал "на связи" до десяти информаторов в регионе, сообщает пресс-центр ведомства.

В СБУ объясняют, что резидент - это агент, который вербует и дает задания другим агентам. Отмечается, что все подконтрольные этому резиденту информаторы - местные жители, которые поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины.

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"Задача этой агентурной сети состояла в передаче в РФ актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области. В частности, информаторы пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777", - рассказали в СБУ.

Все собранные данные предатели должны были передавать резиденту, а тот - присылать их своему куратору из ФСБ.

В управлении утверждают, что своевременно разоблачили сеть и задержали ее руководителя при попытке передачи информации врагу.

По данным следствия, задержанным резидентом оказался местный житель, попавший в поле зрения российской спецслужбы еще в начале 2000 годов, когда часто приезжал в РФ по собственным делам. Впоследствии на него вышел представитель ФСБ и предложил сотрудничество.

"Чтобы придать "убедительности" своим намерениям, российская спецслужба даже выдала ему так называемый "пропуск"для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Установлено, что до начала полномасштабного вторжения РФ предатель вернулся в Украину и устроился работать в одну из частных охранных фирм в Херсоне. После 24 февраля 2022 года на связь с ним дистанционно вышел сотрудник ФСБ и поставил "основные задачи".

Во время обысков у фигуранта нашли средства коммуникации, через которые он контактировал с агрессором.

Также у него изъято: пистолет, использованные гильзы, российское "удостоверение".

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех участников информаторской сети, которой он руководил.

За данными прокуратуры, подозреваемый хорошо знает ФСБшную кухню и имеет контакты с вражеской иностранной агентурой, ведь в начале 2000-х проходил службу в рядах ФСБ РФ.

Собранные на Херсонщине данные фигурант присылал куратору - оперативному сотруднику так называемого "УФСБ РФ по Республике Крым" через мессенджер "Telegram". Резидент задержан по месту жительства в Херсонской области. Сейчас он находится в Черновицком следственном изоляторе.

На Николаевской области задержали предателя, который "сдавал" патриотов

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области задержали 62-летнего мужчину, который участвовал в похищении украинских патриотов. Похищенных людей пытали - таким образом захватчики хотели принудить их к сотрудничеству.

Также сообщалось, что украинцев запугивали с помощью "инсценировки расстрелов". Предатель принимал в процессе непосредственное участие.

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