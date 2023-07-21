Пытаясь склонить к сотрудничеству или получить секретную информацию, людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и делали выстрелы в опасной близости к ним.

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который во время оккупации Николаевской области водил своих односельчан на "расстрелы". Об этом говорится в сообщении на сайт СБУ.

Отмечается, что в результате стабилизационных мер на освобожденных территориях Николаевской области задержан был еще один приспешник российских захватчиков.

Так, злоумышленником оказался местный житель, который на период временной оккупации региона поддержал оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

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"За это его включили в состав карательных отрядов РФ, которые делали "облавы" на участников движения сопротивления. Украинских патриотов похищали, отвозили в застенки и подвергали жестоким пыткам", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, мужчина принимал непосредственное участие в этих преступлениях.

"Установлено, что он помогал рашистам запугивать местных жителей с помощью "инсценировки расстрелов": людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и делали выстрелы в опасной близости", - пояснили в СБУ.

Отмечается, что таким образом оккупанты пытались склонить украинцев к сотрудничеству или к предоставлению секретной информации.

Сотрудники СБУ получили показания от семи пострадавших, пострадавших от подобных издевательств.

Так, на основании собранных доказательств мужчине было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Дело трех палачей " ДНР " - что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле Национальная полиция Украины заявила, что в суд было направлено дело в отношении трех палачей "ДНР", которые издевались над людьми. Они имитировали расстрелы и захоронения людей заживо. Среди террористов-двое бывших сотрудников правоохранительных органов.

В полиции отметили, что с января по ноябрь 2016 года, находясь на псевдопосадах и действуя на выполнение задач главарей террористической организации "ДНР", они жестоко обращались с гражданскими гражданами, задержанными в оккупированном Донецке за проукраинские взгляды.

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