Троих российских приспешников арестовали, им грозит пожизненное заключение.

Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ в Харькове. Ее участники наводили российские реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган" на город.

Как сообщает СБУ, в состав вражеской группы входило трое местных, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Прежде всего они пытались выявить направления переброски подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на Восточном фронте.

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Кроме того, российские агенты искали информацию о маршрутах движения и пунктах временного хранения иностранного вооружения и боеприпасов украинской армии.

Полученные данные вражеские приспешники присылали через мессенджер "Telegram".

"Развединформация нужна была оккупантам для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по Харькову с использованием российских реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", - сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленников во время выполнения ими вражеских задач.

По данным следствия, они были привлечены к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником ФСБ в начале полномасштабного вторжения РФ.

В частности, среди завербованных был бывший преподаватель местного военно-учебного заведения.

"Во время обысков у злоумышленников обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами переписки с агрессором... им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - говорится в сообщении.

Все трое взяты под стражу без права внесения залога, им грозит пожизненное заключение.

Ситуация в Харьковской области

Как известно, российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьковщину из РСЗО, минометов и артиллерии.

В частности, за прошедшие сутки 29 июня российские оккупанты вели артиллерийские и минометные обстрелы пограничных и прифронтовых территорий Купянского и Чугуевского районов области.

Под вражеский огонь попали Волчанск Чугуевского района, Кисловка и Берестово Купянского района и другие.

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