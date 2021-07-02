Херсонский суд избрал меру пресечения командиру роты патрульной полиции области Андрею Сахно, который пьяным сбил насмерть 17-летнего подростка.
Как пишет «Сегодня», виновника ДТП отправили на 60 суток в СИЗО без права внесения залога.
Сообщается, что после оглашения решения подозреваемый извинился перед матерью Дмитрия, а также перед своими коллегами.
Патрульный насмерть сбил подростка в Херсоне: подробности ДТП
Читайте такжеПьяный отец посадил за руль: вблизи Львова в ДТП погиб 11-летний мальчик (фото)Трагический инцидент произошел ночью в центре города. На момент аварии светофор был выключен.
Парень переходил дорогу по пешеходному переходу. Когда он дошел до середины дороги его сбил автомобиль BMW. При этом водитель даже не остановился и не вызвал медиков, а скрылся с места происшествия.
Пострадавший умер на месте ДТП от полученных травм.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве водитель сбил на переходе сотрудницу полиции и пытался убежать
- "Он пьяный или что?": в сети показали видео ДТП с киевской маршруткой
- В Киеве Volkswagen влетел в Hyundai, чтобы не сбить женщину-нарушительницу: оштрафовали водителя (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram