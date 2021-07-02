После оглашения решения подозреваемый извинился перед матерью парня и перед своими коллегами.

Херсонский суд избрал меру пресечения командиру роты патрульной полиции области Андрею Сахно, который пьяным сбил насмерть 17-летнего подростка.

Как пишет «Сегодня», виновника ДТП отправили на 60 суток в СИЗО без права внесения залога.

Сообщается, что после оглашения решения подозреваемый извинился перед матерью Дмитрия, а также перед своими коллегами.

Патрульный насмерть сбил подростка в Херсоне: подробности ДТП

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Парень переходил дорогу по пешеходному переходу. Когда он дошел до середины дороги его сбил автомобиль BMW. При этом водитель даже не остановился и не вызвал медиков, а скрылся с места происшествия.

Пострадавший умер на месте ДТП от полученных травм.

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Автор: Катерина Шварц