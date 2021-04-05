На территории области вводили операцию «Перехват».

В Житомирской области полицейский сбил человека и покинул место ДТП.

Читайте такжеНа Черниговщине 25-летний военный застрелился из автоматаОб этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

3 апреля в полицию сообщили о ДТП с погибшим мужчиной В с. Малиновка.

Правоохранители ввели на территории области операцию "Перехват".

Им удалось установить марку и цвет машины. В течение ночи полицейские проверяли автомобили марки "Шкода" зеленого цвета и их владельцев.

На одной из улиц г. Малин они обнаружили автомобиль с характерными механическими повреждениями. Во время проверки было установлено, что машина принадлежит полицейскому местного отделения полиции, 1988 г. р., который с 1 апреля был откомандирован в Управление уголовного розыска ГУНП.

О происшествии сообщили в территориальное управление ГБР. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

По приказу начальника ГУНП в области инспекцией по личному составу УКЗ ГУНП Житомирщины начато служебное расследование.

Санкция статьи за указанное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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Автор: Людмила Жерновская