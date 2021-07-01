Трагический инцидент произошел ночью.

Полицейский в Херсоне сбил на "зебре" пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трагический инцидент произошел ночью в центре города. На момент аварии светофор был выключен.

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Когда он дошел до середины дороги его сбил автомобиль BMW. При этом водитель даже не остановился и не вызвал медиков, а скрылся с места происшествия. Пострадавший умер на месте ДТП от полученных травм.

Правоохранители установили, что авто принадлежит сотруднику патрульной полиции. На данный момент полицейского отстранили, его место нахождение устанавливается.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове группа полицейских ловила наркозависимых людей "на живца", а затем требовала взятки за непривлечение к уголовной ответственности. Средняя сумма взятки составляла от 200 до 500 долларов.

У подозреваемых во время обысков нашли вещества, похожие на коноплю и соли. Всего в деле 10 фигурантам, из которых девять полицейских и один гражданский.

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Автор: Анастасия Горбачева