Александр Слободенюк отметил, что в пансионате царит антисанитария, а его жителей не считают за людей.

Сотрудники гериатрическом пансионате в Днепре издеваются над своими подопечными. Людей с инвалидностью плохо кормят, обворовывают и запугивают.

Об этом рассказал житель Днепра Александр Слободенюк в Facebook.

Мужчина опубликовал фотографии обеда для людей, которые живут в пансионате. На фото видно небольшую порцию непонятной каши и кусок обветренной колбасы.

При этом он опубликовал еще одно фото, на котором мужчина выносит из столовой мешки "лишнего" хлеба по указанию сотрудницы кухни".

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"Тут уже одно из двух - либо хлеба заказывают слишком много, и налогоплательщики могут себе позволить покупать в таких количествах хлеб для того, чтобы сотрудницы пансионата кормили ими своих кур и свиней. Либо хлеб тупо недодают подопечным", - говорится в сообщении.

Кроме того, он обнародовал видео, на котором «медсестра Олейник рвет деньги подопечного и кидается на него с кулаками». По словам мужчины, такое поведение медсестры вполне обычное, потому что пациенты с инвалидностью запуганы директором, поэтому боятся пожаловаться или дать отпор.

"Эта медсестра, кстати, часто находится на работе в состоянии алкогольного опьянения. Как, впрочем, и раздатчицы, которые ужираются настолько, что тупо забывают вывезти подопечным еду", - рассказал мужчина.

Также он отметил, что персонал пансионата не убирает в комнатах у подопечных и обворовывает тех, кто не может за себя постоять, в том числе и людей с психическими заболеваниями.

"Очень любят убирать у подопечных с психическими заболеваниями - у них легче легкого украсть те немногие материальные ценности, которые они имеют. Ага, кстати о психиатрии. Их новый начмед, по совместительству психиатр, легко себе позволяет объяснить подопечным, что они не люди. Угрожает и унижает. Хороший психиатр, короче", - поделился ужасами жизни пациентов пансионата житель Днепра.

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Помимо этого, он указал, что хоть в учреждении есть медпункт, но он фактически не работает, а получить направление в больницу к врачу фактически невозможно.

"Еще у них есть такой странный атавизм, как медпункт - он как бы есть, но невозможно выпросить даже активированный уголь. Хотя деньги выделяются и закупки в отчетах отображаются. Я проверял… Чтобы вы понимали уровень скотства - подопечные не могут даже добиться направления в больницу. На анализы там, или снимок рентгеновский. Казалось бы, в чем проблема? Но нет. Нельзя вот так просто взять и получить направление. Надо походить, попросить, как-нибудь задач выполнить. Или даже тупо дать денег с копеечной пенсии", - рассказал Слободенюк.

По его словам, сотрудники столовой голыми руками и без масок накладывают еду.

"Вот прям берет своей рукой, без перчатки, и раскладывает по тарелкам хлеб. Этой же рукой вытирает сопли. И это в то время, когда директор Кондрашевский тоже заботится о здоровье подопечных и не пускает на территорию посторонних. Даже доставщиков питьевой воды. И потому люди на костылях и инвалидных колясках сами как-то решают проблему доставки огромных бутылок с водой от входа до своих комнат", - подытожил мужчина.

Трагедия в пансионате для пожилых людей в Харькове

Пожар в пансионате для пожилых людей "Золотое время" вспыхнул 21 января, погибли 15 человек. Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности. ГБР расследует возможную халатность спасателей из-за пожара в Харькове.

В Харьковской области в результате проверок, начатых в связи с гибелью в результате пожара в частном пансионате для пожилых людей 15 человек, прекратили деятельность 36 нелегальных соцучреждений.

13 погибших в результате пожар в Харьковском пансионате похоронили в период с 15 по 22 февраля. Одну из погибших не могли идентифицировать, искали ее родных.

По результатам работы государственной комиссии, причиной пожара в пансионате "Золотое время" стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Последнюю жертву удалось идентифицировать только 19 марта, потому что у женщины не было родственников.

В суд передали дело о смертельном пожаре в пансионате для пожилых людей в Харькове. На скамье подсудимых оказались четыре человека

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Автор: Анастасия Горбачева