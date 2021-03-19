Однако причина пожара еще окончательно не выяснена.

У одной из погибших в пансионате для пожилых людей "Золотое время" не было родных, поэтому ее долгое время не могли идентифицировать. Мужчину, который занимался пожилой женщиной, нашли в Харькове.

Об этом Суспільному рассказал прокурор Асхат Салихов.

"На время проведения досудебного расследования установить не было возможности в отношении родных и близких. Они отсутствуют. Было найдено лицо, которое опекалось ею, которое указало на ее пребывание в заведении", — сказал прокурор.

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По его словам, причина пожара еще окончательно не выяснена. Предварительно сообщалось о нагрузке электросети в момент работы обогревателя.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проводятся соответствующие экспертизы, в том числе комиссионные, по результатам которых будет установлена истинная причина этого возгорания. В настоящее время есть предварительные версии", — сказал Салихов.

Пожар в пансионате для пожилых людей в Харькове: что известно

Пожар в пансионате для пожилых людей "Золотое время" вспыхнул 21 января, погибли 15 человек. Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности. ГБР расследует возможную халатность спасателей из-за пожара в Харькове.

13 погибших в результате пожары в Харьковском пансионате похоронили в период с 15 по 22 февраля. Одну из погибших не могли идентифицировать, искали ее родных.

По результатам работы государственной комиссии, причиной пожара в пансионате "Золотое время" стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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Автор: Виктория Гордиенко