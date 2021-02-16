В ходе проверок были выявлены 83 учреждения, которые нелегально предоставляют социальные услуги.

В Харьковской области в результате проверок, начатых в связи с гибелью в результате пожара в частном пансионате для пожилых людей 15 человек, прекратили деятельность 36 нелегальных соцучреждений.

Читайте такжеПравительственная комиссия о пожаре в Харькове: ОГА изучает историю каждого пострадавшегоОб этом заявил директор Департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА Юрий Шпарага, сообщает пресс-служба ведомства.

«Органы национальной полиции в ходе проверок выявили 83 учреждения, которые нелегально предоставляют социальные услуги. Установлено, что 68 из них имеют регистрацию в Государственной фискальной службе. Когда начала свою работу рабочая группа, в составе которой - правоохранители, представители органов местного самоуправления, других структур, 36 из этих учреждений прекратили свою деятельность», - рассказал он.

По информации Шпараги, уже 4 предприятия зарегистрировались в Государственном реестре поставщиков социальных услуг, чтобы в дальнейшем работать, соблюдая все нормы, установленные законодательством Украины.

«Около 20 частных предпринимателей соглашаются привести учреждения в надлежащий вид и работать на основании законодательства. Сейчас идет подготовка документов для того, чтобы быть официально зарегистрированными в Государственном реестре поставщиков социальных услуг», - сказал чиновник.

Пожар в доме престарелых в Харькове

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании, переоборудованном под дом для пожилых людей, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

В деле по расследованию причин пожара в доме престарелых задержаны четыре человека. Это владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, и администратор.

В связи с пожаром в области началась проверка учреждений, предоставляющих социальные услуги.

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Автор: Светлана Макринская