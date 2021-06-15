Причиной трагедии стало несоблюдение пожарной безопасности

В суд передали дело о смертельном пожаре в пансионате для пожилых людей в Харькове. На скамье подсудимых оказались четыре человека

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, 21 января текущего года в двухэтажном незаконном пансионате для пожилых людей в Холодногорском районе Харькова произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек. Причиной трагедии стало несоблюдение пожарной безопасности.

Среди обвиняемых владелец дома, арендатор и его жена, а также администратор. Прокуратура Харькова направила в суд обвинение по части 2 статьи 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей" Уголовного кодекса Украины.

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Смертельный пожар в пансионате для пожилых людей в Харькове

Пожар в пансионате для пожилых людей "Золотое время" вспыхнул 21 января, погибли 15 человек. Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности. ГБР расследует возможную халатность спасателей из-за пожара в Харькове.

13 погибших в результате пожар в Харьковском пансионате похоронили в период с 15 по 22 февраля. Одну из погибших не могли идентифицировать, искали ее родных.

По результатам работы государственной комиссии, причиной пожара в пансионате "Золотое время" стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Последнюю жертву удалось идентифицировать только 19 марта, потому что у женщины не было родственников.

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Автор: Анастасия Горбачева