На базе специально созданного национального соцпортала "Свободно" люди с инвалидностью смогут найти работу по своему предпочтению.

Министерство социальной политики начало внедрение пилотного проекта "Работай свободно" для помощи в трудоустройстве людей с инвалидностью.

Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, проект реализуется на базе специально созданного национального социального портала "Свободно".

Он станет коммуникационной площадкой, где люди с инвалидностью смогут найти работу по своему предпочтению, а работодатели - проводить собеседования в режиме онлайн, при необходимости - с сурдопереводом, и находить квалифицированных работников. Портал имеет три основных составляющих: обучение, трудоустройство, интерактивная карта доступности учреждений.

Также в рамках проекта будут работать программы адаптации навыков кандидата требованиям работодателя. Пройдя краткий учебный курс, человек получит минимальный объем знаний, достаточный для начала работы на новом месте.

"Полноценное трудоустройство людей с инвалидностью на достойно оплачиваемые рабочие места является одной из главных наших задач", - цитирует пресс-служба министра социальной политики Марину Лазебную.

По данным министерства, сегодня в Украине работает всего около 600 тыс. людей с инвалидностью трудоспособного возраста. При этом могли бы работать еще более 1,5 млн человек с инвалидностью. То есть, почти для 60% гарантированное право на труд остается по разным причинам нереализованным.

Читайте такжеВ Украине изменят квоты на трудоустройство людей с инвалидностью: как это коснется работодателей

По словам Лазебной, социально ответственный бизнес заинтересован в трудоустройстве людей с инвалидностью, но часто не знает, где их искать, как адаптировать условия работы к потребностям людей с инвалидностью, как адаптировать их навыки к своим потребностям.

"Министерство социальной политики начало с себя и ввело специализированную программу стажировки для специалистов с инвалидностью, и первый человек у нас уже проходит стажировку в юридическом департаменте. Я предложу всем министерствам и государственным учреждениям приобщиться к этой инициативе", - отметила министр.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий