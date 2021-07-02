В момент ДТП в салоне авто находились нетрезвый отец и его товарищ.

В селе Рясное-Русское, вблизи Львова, 11-летний мальчик за рулем BMW не справился с управлением, съехал в кювет и погиб.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области, авария произошла около полуночи 1 июля.

«Сесть ребенку за руль иномарки разрешил 35-летний отец – житель села Рясное-Русское. Автомобиль принадлежал его 23-летнему знакомому. Оба мужчины – и отец ребенка, и владелец авто – нетрезвыми тоже были в салоне», - рассказала УНИАН пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Автор: Мирослава Бзикадзе