Смертельное ДТП в Одесской области случилось на дороге Спасское-Вилково.

В Измаильском районе Одесской области автомобиль слетел с дороги в плавни, в результате чего погибла пассажирка.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что авария произошла на автодороге Спасское-Вилково.

По данным полиции, не справившись с управлением, 40-летний житель города Килия на автомобиле Honda Accord съехал с дороги, в результате машина опрокинулась в плавни.

В салоне от полученных травм погибла 27-летняя пассажирка – супруга водителя, который отделался незначительными травмами.

Читайте такжеВ Одесской области подростка жестоко избили и держали в неволе: требовали признаться в преступленииНа месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По заключению медиков, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в службу спасения поступила информация от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что требуется помощь по изъятию автомобиля из кювета. Спасатели вытащили машину на проезжую часть дороги. Также они с помощью аварийно-спасательного оборудования разрезали автомобиль, чтобы изъять из него погибшую женщину, 1994 г. р.

Напомним, осенью прошлого года в селе Озерная (находится под Тернополем) столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовой автомобиль, пострадали три человека, в частности, 22-летняя девушка осталась без руки.

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