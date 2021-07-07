В городе Яремче Ивано-Франковской области автомобиль слетел с дороги в обрыв, в результате чего погибли четыре человека.
Как информирует сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, сообщение о ДТП поступило к правоохранителям 7 июля в 11:45.
На месте аварии следователи предварительно установили, что автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел в обрыв.
"В транспортном средстве находились четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские устанавливают также возраст и место жительства погибших", - говорится в сообщении.
На месте продолжают работать все службы.
Как рассказали в управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области, тела пострадавших спасатели извлекали из деформированного автомобиля при помощи спецоборудования.
"По прибытию к месту вызова было установлено, что в обрыве около 30 метров от автодороги, находится внедорожник "Фольксваген Тигуан". Спасатели ДПРЧ-9 города Яремче и ДПРЧ-11 города Надворная с помощью специального оборудования деблокировали тела 4 человек из поврежденного автомобиля", - говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости
- В ДТП под Львовом погибли два человека, еще трое - в больнице (фото)
- Пьяный отец посадил за руль: вблизи Львова в ДТП погиб 11-летний мальчик (фото)
- В Днепре у водителя случился приступ эпилепсии во время движения: следствием стало масштабное ДТП (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram