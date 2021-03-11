По информации правоохранителей, ежемесячно злоумышленники изготавливали более 150 кг психотропов и зарабатывали почти 70 млн грн.

Служба безопасности Украины в столице заблокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте крупных партий наркотиков, психотропов и прекурсоров.

Как сообщает пресс-служба СБУ, во время 46 обысков по местам проживания участников группы, в их транспортных средствах и в трех нарколабораториях правоохранители изъяли:

более 100 кг подготовленного к продаже амфетамина, MDMA PVP и метадона,

5 тонн сырья для изготовления психотропов,

оборудование для изготовления "товара",

300 тыс. долл., 30 тыс. евро и 20 тыс. грн, полученных преступным путем.

Читайте такжеВ Европе задержали рекордные 23 тонны кокаина более чем на $700 миллионов (фото)По информации правоохранителей, прибыль злоумышленников составляла почти 70 млн грн в месяц, ежемесячно они производили более 150 кг психотропов.

Всего изъято запрещенных веществ на более чем 1,5 млн долл. по ценам "черного рынка". Как отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, для вывоза изъятых веществ и оборудования понадобилось три пятитонных грузовика.

По предварительной версии досудебного расследования, в состав группы входили 14 жителей столичного региона. Нарколаборатории они обустроили в трех собственных домовладениях на территории Киевской области, а для продажи готового товара создали три интернет-магазина. Авторизацию виртуальных услуг клиенты получали по предварительной договоренности через колл-центр участников группировки.

Всего было задокументировано 7 фактов сбыта наркодельцами крупных партий амфетамина и прекурсора фенилнитропропена.

Правоохранители задержали 9 организаторов и активных участников группы в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Еще двоих объявили в розыск.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

По результатам следствия будет рассмотрен вопрос о квалификации действий организаторов группировки по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Наталья Ничишина