Информатором оказался безработный житель Лимана, находившийся "на связи" с боевиком оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного приспешника россиян, который передавал оккупантам локации базирования украинских защитников в прифронтовых районах Донетчины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в "зоне особого внимания" фигуранта были места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины и СБУ на территории освобожденного Лимана.

Кроме того, он передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры.

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Отмечается, что злоумышленника задержали во время выполнения им разведывательного задания.

"Информатором оказался безработный житель Лимана, который находился "на связи" с боевиком оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ. По указанию агрессора его приспешник обходил территорию освобожденного города и фиксировал локации украинских защитников и инфраструктурных объектов. Затем вражеский информатор передавал полученные сведения боевику через запрещенную российскую соцсеть "Одноклассники". На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (предоставление вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований)", - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, супругов из Донецкой области приговорили к 15 годам тюрьмы. Они собирали информацию об украинских военных.

Также суд вынес приговор еще одному предателю Украины. Мужчина встал на сторону российских захватчиков и занял "должность" в их органах "власти".

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