Муж и жена собирали информацию об украинских военных, прежде всего они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами ВСУ.

К 15 годам за решеткой осуждены супруги-предатели из Донецкой области, которые передавали россиянам данные о расположении украинских войск.

Как сообщает Служба безопасности Украины, собраны неопровержимые доказательства их вины в передаче оккупантам разведданных о местах дислокации Сил обороны на Бахмутском направлении.

Отмечается, что злоумышленниками являются супруги из города Часов Яр, при этом мужчина ранее уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР".

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"Оба вражеских приспешника были задержаны в декабре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донетчины. Летом прошлого года они дистанционно вышли на заместителя командира российского разведывательного батальона "Спарта", который участвовал в боевых действиях на восточном фронте. В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.

По указанию агрессора муж и жена собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовой линии, прежде всего они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск.

По данным СБУ, полученные сведения российские агенты передавали оккупантам через сеть "связных" военной разведки РФ на захваченной части Донецкой области, а для коммуникации использовали закрытые чаты в мессенджерах.

"На основании собранных доказательств суд признал обоих приспешников агрессора виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)... Суд назначил им по 15 лет тюрьмы", - отметили в ведомстве.

Приговоры коллаборантам и предателям

Как сообщал УНИАН, ранее Ривненский городской суд заочно вынес приговор жителю Луганщины, который весной 2022 года после оккупации города Старобельск пошел на добровольное сотрудничество с российскими оккупантами и занял должность в незаконных органах власти на захваченных территориях.

А в Полтаве по 15 лет заключения получили два боевика "ДНР", которые в феврале 2022 года добровольно вступили в "народную милицию ДНР".

Кроме этого, житель Запорожья признан виновным в участии в террористической организации - он вступил в ряды террористического батальона "Восток", подчиненного организации "ДНР". Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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