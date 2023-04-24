Коллаборант весной 2022 года после оккупации города Старобельск встал на сторону российских захватчиков и занял "должность" в их органах "власти".

Ривненский городской суд заочно вынес приговор жителю Луганщины, который пошел на добровольное сотрудничество с российскими оккупантами и занял должность в незаконных органах власти на захваченных территориях.

Как сообщает Ривненская областная прокуратура, мужчина весной 2022 года после оккупации города Старобельск встал на сторону российских войск и подконтрольных им боевиков террористической организации "ЛНР".

"В ходе договоренностей он добровольно занял должность начальника отдела культуры, молодежи и спорта администрации Старобельского района так называемой "ЛНР" на временно оккупированной территории Украины. Мужчина занимается распространением пропаганды российских взглядов, культуры и языка на территории указанного оккупированного района", - рассказали в прокуратуре.

Согласно приговору суда, предатель проведет 10 лет за решеткой, также ему в течение 15 лет будет запрещено занимать должности в государственных структурах и органах местного самоуправления связанных с образовательной, культурной и спортивной деятельностью населения.

"Кроме того, согласно решению суда, конфискации подлежит почти 9 га земли и ¼ дома, которые находятся в его собственности", - добавили прокуроры.

Приговоры предателям и коллаборантам

Как сообщал УНИАН, ранее в Полтаве к 15 годам заключения приговорены два боевика "ДНР", ими являются жители города Горловка Донецкой области. В феврале 2022 года они добровольно вступили в "народную милицию ДНР", где служили в одной из мотострелковых бригад на должностях стрелков - им выдали камуфляжную форму российской армии и оружие.

Ранее стало известно, что глава оккупационной администрации Бердянска Александр Сауленко заочным приговором запорожского суда получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. До вторжения предатель был местным предпринимателем, состоял в пророссийской партии "Союз левых сил" и частенько ездил в Россию.

Суд в Запорожье также признал местного жителя виновным в участии в террористической организации и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Этот предатель вступил в ряды террористического батальона "Восток" подчиненного организации "ДНР".

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