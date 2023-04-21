Также предатели "сливали" захватчикам персональные данные участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

Служба безопасности Украины задержала двух предателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые в начале вторжения РФ подожгли пожарно-спасательную часть в поселке Иванков Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности задержала двух предателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые помогали врагу во время оккупации Киевской области в феврале-марте 2022 года. Разоблачение происходило при личном содействии министра внутренних дел Украины Игоря Клименко", - сказано в сообщении.

Отмечается, что двое должностных лиц 41-й Государственной пожарно-спасательной части во время оккупации Вышгородского района поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь.

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"Установлено, что во исполнение вражеского указания 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков. В результате пожара было повреждено административное здание, уничтожено имущество и служебный инвентарь", - информирует СБУ.

В ведомстве добавили, что оккупанты хотели не только оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части, но и запугать местных жителей.

Также, по данным спецслужбы, предатели "сливали" захватчикам персональные данные участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

"Именно по их "наводке" рашисты ворвались в дома и похитили трех местных жителей, которые пытались потушить пожар в спасательной части. Затем пострадавших держали в застенке местной "комендатуры РФ" до освобождения региона", - сказано в сообщении.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщает Офис генерального прокурора, предатели имели определенные привилегии у оккупантов - вместе с военнослужащими РФ свободно передвигались населенным пунктом на транспортных средствах с пометкой "V". В то же время местным жителям было запрещено передвигаться по улицам поселка. Также в качестве оплаты за оказание представителям Вооруженных сил РФ помощи они получали от них продукты питания, сигареты и алкоголь.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, четыре предателя из Гениченска получили 15 лет тюрьмы. В частности, они занимались подбором сотрудников "милиции" оккупантов.

Также СБУ разоблачила предателей, которые помогали ФСБ осуществлять хакерские атаки на наше правительство.

А в Запорожской области подозрения в госизмене заочно получили пятеро экс-правоохранителей.

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