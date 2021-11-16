Серьезная авария произошла в одном из крымских поселков в понедельник вечером, узнали журналисты.

В захваченном РФ Крыму в понедельник вечером, 15 ноября, в поселке городского типа Николаевка Симферопольского района мужчина на авто Chevrolet врезался в здание так называемого "поселкового совета", обошлось без пострадавших.

ДТП в Крыму произошло около 22 часов, водитель был без прав и отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови, говорится в Telegram-канале "Mash на волне".

По его данным, у мужчины не было прав, поскольку его лишили документа за то, что в прошлый раз он скрылся с места аварии.

"…ехал из Симферополя по Советской улице. 42-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в административное здание… приехал посоветоваться", – поделился канал подробностями ДТП в Николаевке.

Ранее сообщалось, что в Севастополе женщина за рулем Chevrolet выехала на встречку и столкнулась с другой иномаркой. В авто Chevrolet с женщиной ехала 2-летняя дочка. После ДТП женщина-водитель была окровавлена и не захотела отдавать медработникам ребенка – кидалась на них и материлась.

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Автор: Екатерина Присяжнюк