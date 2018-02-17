Жуткое ДТП в Крыму: при столкновении легковушки и трех грузовиков погибли семь человек, в том числе дети (фото, видео)

Еще девять человек пострадали, двое из которых были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В оккупированном Крыму в результате столкновения трех грузовиков и легковой машины на трассе Керчь-Феодосия погибли семь человек, в том числе дети. Еще девять человек пострадали, двое из которых были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Крыму.

Авария произошла вечером в пятницу 16 февраля на повороте у поселка Ленинский. В легковой машине находились шесть человек, все они погибли. Также погиб водитель одного из грузовиков.

Позже в МЧС сообщили, что водитель «ВАЗ-2105» хотел обогнать грузовик, но столкнулся с ним по касательной, после чего вылетел на полосу встречного движения «под встречный грузовик». Затем участником ДТП стал еще один грузовик из-за условий плохой видимости. В результате случившегося «ВАЗ-2105» был сильно деформирован, а грузовики, которые находились по обе стороны дороги, загорелись. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

Сегодня утром трасса Керчь-Феодосия, на которой произошло смертельное ДТП, перекрыта. Об этом сообщает крымское управление МЧС России, передают «Крым.Реалии».

«Движение по трассе Керчь-Феодосия заблокировано, сейчас все автомобили отправляются в объезд. Идет ликвидация последствий ДТП», – сказано в сообщении.

Спасатели в настоящее время устраняются последствия возникшего на месте происшествия пожара.