Зеленский уточнил число жертв лесных пожаров на Луганщине (видео)

Президент не исключает, что количество жертв может быть больше.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество жертв лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области возросло до пяти.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Луганскую область. Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

«В настоящее время есть информация, что это 5 человек (погибших - УНИАН). Пока это неполная информация, к концу дня мы будем иметь полную информацию. Мы будем верить и надеяться, что больше жертв не будет», - заявил глава государства.

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По словам президента, уничтожено полностью 24 дома и еще 59 имеют тяжелые повреждения.

В свою очередь председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что сейчас в больницах находятся 22 человека, пострадавших в результате пожаров в Новоайдарском районе, из них два человека перевели из реанимации в терапию.

«Пятый погибший - это буквально 2:00 назад нашли человека. Мы еще не можем сказать, что на 100% все обследовали. Еще вчера ночью это было очень опасно. Сегодня идет обследование от дома к дому», - добавил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниново Новоайдарского района.

Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

Сегодня, 8 июля, по состоянию на 9:00 на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

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