В Одессе горел приют для животных: спасли почти 400 котов и собак (фото)
09:35, 01 июня 2020Происшествия
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Причина пожара пока неизвестна.
В приюте для животных в Одессе произошел пожар / фото ГСЧС Одесской области
В Одессе в приюте для животных произошел пожар.
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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
"По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит одноэтажное здание приюта для животных "Ковчег", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пожар был ликвидирован на площади 100 кв. метров. Во время тушения пожара были эвакуированы 40 котов и 350 собак.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
От ГСЧС привлекались 7 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава.
Из горящего приюта спасли 350 собак и 40 котов / фото ГСЧС Одесской области
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