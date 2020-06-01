В Одессе горел приют для животных: спасли почти 400 котов и собак (фото)

Причина пожара пока неизвестна.

В Одессе в приюте для животных произошел пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит одноэтажное здание приюта для животных "Ковчег", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар был ликвидирован на площади 100 кв. метров. Во время тушения пожара были эвакуированы 40 котов и 350 собак.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 7 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава.

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