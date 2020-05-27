В Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны: погиб мужчина (фото)

Погибший был из "черных копателей", то есть увлекался поисками старинного оружия и взрывчатки.

В селе Выгода Беляевского района Одесской области из-за взрыва снаряда времен Второй мировой войны погиб мужчина.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, взрыв произошел в сарае, расположенном во дворе частного жилого дома погибшего.

Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший, 1973 года рождения, - владелец указанной хозяйственной постройки.

«По имеющейся информации, он был из «черных копателей», то есть увлекался поисками старинного оружия и взрывчатки. Сейчас полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Принимаются меры по их обезвреживанию», - говорится в сообщении.

Работы на месте происшествия продолжаются.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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