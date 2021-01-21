По поручению президента будет создана Государственная комиссия для выяснения причин трагедии.

В связи с трагическим пожаром в нелегальном доме престарелых в Харькове Кабинет министров соберется на внеочередное заседание.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, по поручению Президента будет создана Государственная комиссия во главе с Министром развития громад и территорий, которая будет устанавливать причины трагедии.

Пожар в доме престарелых в Харькове

На улице Нижняя Гиевская в Харькове возник пожар в двухэтажном жилом доме, где был оборудован дом престарелых "Золотое время".

Сейчас известно о 15-ти погибших и 9-ти пострадавших.

Местные власти утверждают, что по определенному адресу официально не зарегистрировано ни одного дома престарелых.

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Автор: Дмитрий Захаров