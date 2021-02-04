Главный врач рассказал, что пожар возник в одном из боксов отделений реанимации.

Главный врач Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко рассказал, что в заведении произошло возгорание медицинского оборудования.

Об этом шла речь на совещании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает сайт 067.

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"Следствие устанавливает предварительные причины пожара, но мы подтверждаем, что было возгорание медицинского оборудования", - отметил Шинкаренко.

Шинкаренко рассказал, что пожар возник в одном из боксов отделений реанимации.

По словам заместителя начальника главы ГСЧС Алексея Дунаевского в Запорожской области, возгорание произошло в одной из палат больницы на 1 этаже.

Там лечили больных коронавирусом. Они были подключены к аппаратам ИВЛ.

Пожар в больнице Запорожья: что известно

В ночь на 4 февраля в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар, погибли трое больных и молодой врач.

Предварительно установлено, что трое COVID-пациентов и врач, которые погибли, отравились угарным газом.

Полиция сообщает, что возгорание возникло на первом этаже 5-этажного здания в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы, где лечат больных COVID-19.

Из-за пожара начато расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК).

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Автор: УНИАН