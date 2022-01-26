Врач-травматолог, который осматривал школьницу, сперва не обнаружил серьезных травм и прописал мазь.

11-летняя Анастасия Тарасова из Мелитополя (Запорожская область) подскользнулась во дворе школы и сломала позвоночник. Перелом диагностировали не сразу.

Об этом сообщает местное издание "РИА-М".

Инцидент произошел еще в пятницу, 14 января. Настя и ее мама Вероника спешили на уроки. Накануне выпал небольшой снег. Во дворе школы девочка подскользнулась и упала на спину.

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Мама попыталась поднять дочку, но увидела, что у нее посинело лицо - из-за болевого шока. Свидетелем происшествия стала классная руководительница девочки, которая сразу отвезла Настю и ее маму к врачу.

Девочку осмотрел травматолог, был сделан рентген. Специалист не увидел серьезных травм и отправил девочку домой, прописав мазь от ушибов.

Выходные минули и 17 января девочку повели в Лечебно-диагностический центр. Там сразу заподозрили компрессионный перелом позвоночника. МРТ подтвердило перелом пяти позвонков грудного отдела.

В настоящее время девочка госпитализирована в отделение Запорожской областной больницы, проходит обследования.

Мать пострадавшей школьницы винит в случившемся администрацию школы - в тот день прилегающая территория не была посыпана и было очень скользко. В городском управлении образования по данному происшествию назначили проверку.

Сейчас Вероника, воспитывающая ребенка сама, собирает деньги на лечение дочери.

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