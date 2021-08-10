Сейчас правоохранители общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки.

Полиция начала уголовное производство из-за экстремального дрифта на Софийской площади в Киеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские установили, что происходила съемка рекламного ролика.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

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В КГГА сообщают, что из-за экстремальных маневров загрязнено следами автомобильных шин покрытие на исторической площади.

"Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок. С балансодержателем территории съемка также не была согласована. Город обратилось к полиции относительно расследования инцидента и установления причастных к нему лиц", - говорится в сообщении.

При этом на месте съемок не было установлено никаких специальных ограждений.

"В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо", - отмечают в КГГА.

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Авторы: Денис Прядко, Надя Пришляк