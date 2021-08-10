В центре Киева на Софийской площади засняли на видео дрифт двух автомобилей.
Автомобили подрифтовали возле памятника гетману Богдану Хмельницкому, свидетельствует видео, которое в Facebook опубликовал первый заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.
Кириленко коротко прокомментировал видеоролик: "Что это было?".
На видео видно, как автомобили быстро ездят вокруг памятника и делают резкие повороты. На площади авто своими шинами "нарисовали" несколько кругов.
На Софийской площади на территории Национального заповедника "София Киевская" находится Софийский собор, построенный в 1011 – 1018 годах.
Напомним, 24 августа в Украине будут отмечать 30-й по счету День Независимости. К празднику в Киеве приурочены ряд мероприятий, в частности, большой концерт.