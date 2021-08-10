Дрифт в Киеве заснят возле заповедника "София Киевская".

В центре Киева на Софийской площади засняли на видео дрифт двух автомобилей.

Автомобили подрифтовали возле памятника гетману Богдану Хмельницкому, свидетельствует видео, которое в Facebook опубликовал первый заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

Кириленко коротко прокомментировал видеоролик: "Что это было?".

На видео видно, как автомобили быстро ездят вокруг памятника и делают резкие повороты. На площади авто своими шинами "нарисовали" несколько кругов.

На Софийской площади на территории Национального заповедника "София Киевская" находится Софийский собор, построенный в 1011 – 1018 годах.

Напомним, 24 августа в Украине будут отмечать 30-й по счету День Независимости. К празднику в Киеве приурочены ряд мероприятий, в частности, большой концерт.

Автор: Екатерина Присяжнюк