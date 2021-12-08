Он получил медицинскую помощь и находится в спецпалате.

В Черниговской области задержан водитель грузовика, причастный к ДТП с 13 погибшими и 7 пострадавшими, находившимися в маршрутном автобусе.

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

По версии следствия, авария произошла в результате того, что водитель грузовика не справился с управлением.

Читайте такжеЕхали знакомиться с родителями: стали известны подробности смертельного ДТП под Черниговом"Предварительно известно, что рейсовый автобус сообщением "Борзна-Чернигов" двигался в направлении областного центра. Навстречу ему ехал грузовик под управлением 44-летнего жителя Черниговского района. На отрезке автодороги между селами Сновянка и Киселевка водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом", - говорится в сообщении.

Водитель грузовика выжил в аварии и был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время он находится в специализированной палате под стражей полиции. Решается вопрос об уведомлении водителя о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

ДТП с участием маршрутки "Борзна - Чернигов": что известно

7 декабря около 07:55 вблизи села Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Борзна – Чернигов".

Читайте такжеАвария под Черниговом: 13-ю жертву до сих пор не могут идентифицироватьВ результате аварии погибли 13 человек (11, включая водителя автобуса, — на месте, один человек в больнице, еще один — в карете "скорой"). Еще 7 человек были травмированы. Среди пострадавших – 16-летний парень, который в настоящее время с травмами находится в реанимационном отделении Черниговской областной детской больницы.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что водитель грузовика нарушал правила дорожного движения.

На данный момент следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и опрашивает свидетелей. Назначен ряд экспертных исследований.

На месте происшествия уже проведена трассологическая экспертиза для определения точного места и угла столкновения транспортных средств. Также назначены экспертизы технического состояния транспортных средств. В частности, будет исследована работа тормозов, рулевых колес и степень изношенности шин транспортных средств.

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Авторы: Светлана Макринская, Анастасия Печенюк