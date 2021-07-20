В Стрыйском районе столкнулись две легковушки - пострадали два ребенка, которые ехали в одной из них.

Во Львовской области, где не так давно в аварии на дороге погибли два человека, произошло новое ДТП, жертвами которого стали женщина и ребенок.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Авария случилась днем 20 июля на трассе "Киев-Чоп" возле села Дубина в Стрыйском районе, где столкнулись две легковушки - Opel Astra и Mazda.

Предположительно 24-летний житель района, находившийся за рулем "Опеля", выехал на встречную полосу и врезался во второй автомобиль.

В результате пассажирка "Мазды" скончалась на месте, а двух детей, которые находились в авто - мальчика примерно 10 лет и девочку около 7 лет - госпитализировали. К сожалению, старший ребенок скончался в больнице.

Водители обоих машин находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет и до 3 лет лишения права управлять транспортными средствами.

Это уже не первое смертельное ДТП во Львовской области за последнее время - неделю назад в селе Панчишины легковушка столкнулась с тепловозом, в результате чего погибла 37-летняя женщина.

Также ранее в этом году пьяный отец посадил 11-летнего сына за руль в селе Рясное-Русское, но мальчик не справился с управлением и погиб в результате последовавшей аварии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Станислав Кожемякин