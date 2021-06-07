Авария произошла вечером 6 июня на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород".

На Львовщине в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло вечером 6 июня вблизи с. Бабья Самборского района на автодороге Н-13 "Львов-Самбор-Ужгород".

Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

В полиции Львовской области сообщили, что в аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Читайте такжеЖуткая авария на трассе "Киев-Чоп": количество жертв увеличилось (фото, видео)Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 ("Лада"), которым управлял 20-летний местный житель и микроавтобус "Фольксваген Транспортер" под управлением 18-летнего жителя Района.

"В результате столкновения водитель "Лады" погиб на месте происшествия, а его 16-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Водитель и трое пассажиров «Фольксвагена» в возрасте 17, 18 и 28 лет с телесными повреждениями были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Авторы: Катерина Шварц, Виктория Токарева